Il Napoli è arrivato a Dimaro: cori per Mertens e Hamsik

DIMARO (TRENTO) - Il Napoli è arrivato a Dimaro, in Trentino, per il ritiro precampionato che durerà fino al 25 luglio. Gli azzurri sono arrivati in volo fino a Verona e poi in bus fin alla località in Val di Sole dove sono stati accolti da centinaia di tifosi festanti che erano lì ad attenderli. Cori per tutti i protagonisti azzurri alla loro discesa dal bus, a cominciare dal tecnico Maurizio Sarri: particolarmente calorosi quelli per Dries Mertens e Marek Hamsik.

QUANTI TIFOSI A DIMARO! FOTO

Quanti tifosi per il Napoli a Dimaro! C'è anche Ounas

PRIMA VOLTA DI OUNAS - Viaggio con i nuovi compagni anche per Adam Ounas, arrivato a Dimaro con un cappellino azzurro infilato al contrario. I giocatori si sono trasferiti allo Sport Hotel Rosatti, dove soggiorneranno per tutto il ritiro. Alle 18 primo allenamento agli ordini di Sarri.

LA LISTA - Questa la lista dei calciatori convocati dal tecnico toscano: portieri: Reina, Sepe, Rafael; difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Contini, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Strinic, Tonelli; centrocampisti: Allan, Diawara, Jorginho, Giaccherini, Hamsik, Rog, Zielinski; attaccanti: Insigne, Mertens, Callejon, Milik, Leandrinho, Ounas, Pavoletti, Zapata.