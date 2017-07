Napoli-Carpi 4-1: doppietta di Milik, gol di Callejon e Ounas

TRENTO - Terza amichevole e terza vittoria nel precampionato per il Napoli. A meno di un mese dal preliminare di Champions (andata 15 o 16 agosto), la squadra di Sarri si impone 4-1 con il Carpi, squadra di Serie B che ha lottato nella scorsa stagione fino alla fine per la promozione in A (finale play off persa con il Benevento). Il tecnico azzurro ha schierato due squadre completamente diverse fra il primo e il secondo tempo: ha convinto di più l'undici che ha giocato nella prima frazione di gioco, anche se poi nella ripresa - dopo il gol del pari subito - il Napoli è riuscito in pochi minuti a trovare le tre reti che hanno chiuso l'incontro. Bellissima la rete di Callejon che ha aperto la sfida, ancora una volte convincente Milik (doppietta), positiva anche la prova di Ounas (in gol nel finale).

Corrieredellosport.it ha seguito Napoli-Carpi in tempo reale Napoli-Carpi 4-1, che poker per Sarri a Trento!

RIVIVI LA DIRETTA

90' NAPOLI-CARPI FINISCE 4-1

Si chiude l'amichevole del Napoli: decidono la doppietta di Milik e le reti di Callejon e Ounas. Per il Carpi gol di Malcore.

89' GOL! POKER DI OUNAS: NAPOLI-CARPI 4-1!

Arriva anche il quarto gol del Napoli, firmato da Ounas, che si invola nell'area avversaria ed è bravo a insaccare con un sinistro in diagonale.

86' GOL! ANCORA MILIK: NAPOLI-CARPI 3-1

Il Napoli chiude la partita con la seconda rete di Milik, che appoggia in rete a porta vuota dopo una bella iniziativa sulla destra del nuovo arrivato Ounas.

82' GOL! SILURO DI MILIK: NAPOLI-CARPI 2-1

La pressione del Napoli porta al raddoppio: il merito è di Milik, che con un bolide di sinistro dal limite non lascia scampo al portiere del Carpi. Gol molto bello.

78' PUNIZIONE DI MILIK FUORI

Il Napoli cerca il gol vittoria nel finale: Milik ci prova su punizione, ma la palla termina alta. Sarri fuma e si agita in panchina.

70' CI PROVA DIAWARA

La formazione del secondo tempo del Napoli sta giocando decisamente a livelli più bassi rispetto alla prima frazione di gioco. Dopo una bella azione di Milik, Diawara ci prova da fuori ma senza precisione.

62' GIACCHERINI PERICOLOSO SU PUNIZIONE

Giaccherini pericolo su punizione dal limite concesso per un fallo su Milik di Capela (ammonito).

56' IL NAPOLI REAGISCE CON HAMSIK

Hamsik fallisce il vantaggio azzurro con un destro a giro da fuori dopo una buona iniziativa di Giaccherini sulla sinistra.

52' PAREGGIO DI MALCORE: NAPOLI-CARPI 1-1

Leggerezza difensiva di Tonelli che consente a Malcore di involarsi verso l'area e di battere Sepe con un bellissimo destro a giro: pareggio a sorpresa del Carpi

46' SARRI CAMBIA TUTTI

Formazione completamente diversa per Sarri nella ripresa. Ecco il nuovo 4-3-3 azzurro: Sepe; Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Milik, Giaccherini.



FOTO: le immagini più belle di Napoli-Carpi

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: NAPOLI-CARPI 1-0

Il primo tempo si chiude 1-0 per il Napoli, grazie al fantastico gol di Callejon al 7'. Buona finora la prova della squadra di Sarri contro un Carpi che sta cercando di concedere pochissimi spazi agli attaccanti azzurri.

38' INSIGNE CI PROVA ANCORA

Destro da fuori di Insigne, Colombi ancora una volta costretto a rifugiarsi in angolo.

37' MERTENS CHIEDE UN RIGORE

Mertens dopo una serpentina va giù in area: l'arbitro Damato lascia giocare e il Var non interviene.

33' SARRI FUMA IN PANCHINA

Le telecamere sorprendono Sarri in panchina mentre fuma una delle sue immancabili sigarette.

30' MERTENS SFIORA IL RADDOPPIO

Schema su punizione del Napoli: Jorginho trova Mertens, il destra dell'esterno belga si spegne alto sulla traversa.

29' AMMONITO ANASTASIO

Primo giallo della partita per l'ex Primavera del Napoli, Anastasio, ammonito dall'arbitro Damato per un fallo su Mertens,

26' REINA IN DUE TEMPI SU MBAKOGU

Prima parata della serata di Reina, costretto a distendersi e a bloccare in due tempi su una conclusione di Mbakogu.

24' PERICOLOSO ANCHE INSIGNE

Ci prova anche Insigne da fuori area, ma Colombi non si fa sorprendere.

17' ALLAN SFIORA IL RADDOPPIO

Conclusione pericolosissima di Allan dal limite deviata in angolo di piede da Colombi dopo una splendida combinazione fra Insigne e Mertens che aveva liberato di tacco Ghoulam sulla sinistra.

15' GHOULAM PERICOLOSO SU PUNIZIONE

Ghoulam sfiora il raddoppio su punizione dal limite conquistata da Mertens: il sinistro del terzino azzurro deviato in angolo da Colombi.

7' GOL CAPOLAVORO DI CALLEJON: NAPOLI-CARPI 1-0

Il Napoli passa in vantaggio dopo una fantastica azione avviata da Allan, rifinita splendidamente da Mertens e conclusa con un magistrale pallonetto di Callejon che non lascia scampo al portiere del Carpi Colombo.

5' PROBLEMI PER MAGGIO

Maggio resta a terra dopo un contrasto con Gagliolo toccato duro.

2' REINA STRAPPA APPLAUSI

Al debutto con il Napoli Reina strappa subito applausi ai tifosi con un dribbling elegantissimo su Mabkogu dopo un retropassaggio di Maggio.

1' PARTITI

Calcio d'inizio allo stadio di Trento battuto dal Carpi.

Il Napoli in campo in completo azzurro, il Carpi in divisa bianca. Tanti gli applausi prima del via dei tifosi azzurri per Hamsik che parte dalla panchina. La fascia di capitano indossata da Maggio. Reina disponibile per la prima volta in questo precampionato: Sarri lo lancia dal primo minuto. Assente invece Albiol, alle prese con un problema fisico.

Tutto pronto allo stadio Briamasco di Trento: buona l'affluenza di pubblico, tanti i tifosi del Napoli presenti.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina, 11 Maggio, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 22 Sepe, 3 Strinic, 4 Giaccherini, 17 Hamsik, 18 Leandrinho, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 30 Rog, 37 Ounas, 42 Diawara, 62 Tonelli, 99 Milik. Allenatore: Sarri

CARPI (3-5-2): 1 Colombi, 13 Poli, 21 Romagnoli, 6 Gagliolo; 15 Jelenic, 19 Pasciuti, 8 Bianco, 5 Della Latta, 3 Anastasio; 7 Concas, 10 Mbakogu. A disposizione: 12 Rossi, 2 Sarzi Puttini, 4 Sabbione, 9 Romano, 11 Fedele, 14 Sperotto, 16 Jawo, 17 Maurizi, 20 Lollo, 23 Malcore, 25 Saric, 26 Cavalieri, 27 Capela, 28 Mugelli, 29 Mezzoni, 30 Solini. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Damato di Barletta. Assistenti Di Bello di Barletta e Marinelli di Tivoli

I TIFOSI ABBRACCIANO CALLEJON - VIDEO

A CANESTRO DI TESTA - FOTO