Il Napoli si presenta: ovazioni per Mertens, Insigne e Hamsik

DIMARO (Trento) - Il Napoli si è mostrato ai suoi tifosi a Dimaro: migliaia in festa hanno scandito uno ad uno i nomi degli azzurri annunciati dallo speaker ufficiale Decibel Bellini. Niente proclami, niente promesse di scudetto, ma la musichetta della Champions League a mo' d'auspicio per il preliminare di agosto.

Dimaro si colora di azzurro: che festa per il Napoli! Mertens, Insigne e Hamsik i più acclamati, così come Maurizio Sarri, richiesto a gran voce dal pubblico ma assente sul palco di Dimaro. Il tecnico aveva parlato in serata in conferenza stampa, rinunciando di fatto al ruolo di favorita per lo scudetto.

Sarri: «Reina è sereno. Scudetto? Cavolate»

Sarri e il presidente De Laurentiis (c'era suo figlio Edo, il vicepresidente) non erano però gli unici assente nella serata trentina: sul palco, infatti, mancavano anche Zapata e Strinic, due giocatori sul piede di partenza. A intrattenere il pubblico, però, ci ha pensato Pavoletti, chiamato a far partire il coro Pa-vo-lo-so, con tanto di balletto abbinato.