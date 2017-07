Sepe benedice il Napoli: «Il sogno si può avverare»

DIMARO - Messa, benedizione e busto di San Gennaro donato al presidente De Laurentiis. Come ogni anno, nel ritiro di Dimaro il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la Santa Messa in campo, una tradizione che si rinnova in Val di Sole e che accompagna con profonda e sentita emotività l'avvio della stagione del Napoli. Per il Napoli messa, benedizione e caffé con il cardinale

Alla funzione hanno assistito il Presidente De Laurentiis, il tecnico Maurizio Sarri e la squadra ai quali il Cardinale ha rivolto il suo messaggio sentito e beneaugurante: "Noi abbiamo un sogno che può essere realizzato quest’anno. Il nostro caro presidente De Laurentiis ha preso questa squadra dalla Serie C , l’ha portata in Serie A e ha reso il Club di livello internazionale. La sua è stata una grande opera". "Ora ci manca solo la ciliegina sulla torta. Questa è una squadra meravigliosa che può realizzare il nostro sogno, guidato dal nostro grande tecnico che si è imposto con un gioco fantastico al quale tutti si inchinano. Un uomo senza sogni è un uomo che non esiste. E noi per questo sogno viviamo, e viviamo nella fede che possa accadere. Io dico ai nostri campioni: dovete credere in voi stessi, nella potenza della vostra capacità e nella consapevolezza della vostra abilità. Questa è una Società che vi riempie di affetto ed avete al fianco una meravigliosa tifoseria che camminerà con la squadra e vi seguirà sempre con amore. Con l’aiuto e con la benedizione di chi è più in alto di noi, auguro tutto il bene possibile al Napoli ed ai tifosi azzurri. Dio vi benedica e ‘a madonna v’accompagna”. Il Cardinale Sepe ha poi regalato a De Laurentiis una riproduzione del busto di San Gennaro, il dodicesimo uomo in campo per il Napoli.