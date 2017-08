Diretta Napoli-Bayern Monaco: dove vederla in tv

Sarri sceglie il turn over all'Allianz Arena (17.45): in attacco forse il tridente inedito con Giaccherini, Pavoletti e Mertens

MONACO DI BAVIERA - Giornata conclusiva per l'Audi Cup in corso a Monaco di Baviera. Alle 17.45 all'Allianz Arena è in programma la sfida per il terzo posto fra Napoli e Bayern Monaco, alle 20.30 la finale fra Liverpool e Atletico Madrid (dopo le semifinali di ieri Napoli-Atletico Madrid 1-2 e Liverpool-Bayern Monaco 3-0). Napoli, l'esordio della seconda maglia all'Audi Cup

FORMAZIONI - Sarri per sfidare Ancelotti si affiderà a un ampio turn over già annunciato alla vigilia del trofeo. In campo scenderà chi ieri è partito dalla panchina oppure non ha giocato proprio nella sfida contro la squadra di Simeone. Fra i pali dovrebbe esserci Rafael, in difesa nella linea a 4 dovrebbero agire da destra Maggio, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo spazio ai giovani Rog, Diawara e Zielinski, mentre in attacco potrebbe esserci un tridente inedito formato da Giaccherini, Pavoletti e Mertens.

OUNAS - In campo non ci sarà sicuramente Ounas, ancora sofferente dopo il durissimo fallo subito da Godin: è solo una distorsione e il suo rientro in gruppo è previsto per venerdì. Godin, fallaccio e rosso: Ounas esce in lacrime

DIRETTE - Il Corrieredellosport.it seguirà la sfida fra Napoli e Bayern Monaco con la cronaca testuale in tempo reale. In tv la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD.