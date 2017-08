Napoli, Insigne: «Lavoriamo per grandi obiettivi»

NAPOLI - Il Napoli ha iniziato la stagione con il piede giusto. Dopo la vittoria al San Paolo nel match di andata dei preliminari di Champions League contro il Nizza, gli azzurri si sono imposti anche all'esordio in campionato contro il Verona raccogliendo i primi tre punti della stagione. Uno dei protagonisti indiscussi di queste prime uscite della squadra di Sarri è stato Lorenzo Insigne che si sta confermando uno dei giocatori più forti del panorama europeo con le sue giocate da vero numero dieci: «E’ stato importante vincere questa partita perché era la prima di campionato, dobbiamo continuare cosi perché c’è una partita importante contro il Nizza e poi ancora il campionato. Dobbiamo continuare cosi perché sappiamo che è solo l’inizio, il campionato è lungo, lavoriamo per arrivare a grandi obiettivi tutti insieme».

Mertens convocato, ma a rischio per Nizza-Napoli

GHOULAM, OCCHIO ALLA CHAMPIONS - Faouzi Ghoulam è stato tra i migliori nella partita inaugurale di campionato contro il Verona. Il terzino algerino ha trovato uno dei tre gol che hanno piegato gli scaligeri nella prima di Serie A, ma dopo le gioie per la rete all'esordio il laterale ex Saint Etienne ha voluto subito riportare l'attenzione sul Nizza e il preliminare di Champions League: «E' stata una vittoria molto importante perché era la prima di campionato in trasferta. L'anno scorso non abbiamo iniziato nel migliore dei modi a Pescara, ma quest'anno volevamo vincere perché abbiamo obiettivi importanti soprattutto in uno stadio così, per noi è sempre una gioia vincere a Verona. Contro il Nizza è la partita più importante dell'anno perché è quella che ci indirizzerà la stagione. I tifosi si aspettano di vedere tante partite in Champions questa stagione. Per noi è fondamentale continuare con questo ritmo perché ne abbiamo già vinte due e vogliamo continuare così».