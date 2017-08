Terremoto: Mertens scrive a Ciro, il piccolo eroe di Ischia

ROMA - A Ciro, 11 anni, piace il calcio. Lo ammette lo stesso ragazzino a poche ore dall'evento che ha cambiato, e che avrebbe potuto cambiare ancora in peggio la sua vita: il terremoto che ha colpito Ischia, causando due morti e centinaia di sfollati. Tra i quali, appunto, la famiglia di Ciro, che non ha più una casa ma è felicissima di avere ancora i propri bambini, che ha salvato il fratellino più piccolo Matias, permettendo che entrambi fossero rintracciati ed estratti dalle macerie dai vigili del futuro. Ma al Corriere della Sera, che gli ha chiesto se da grande voglia fare il pompiere, Ciro ha risposto: «No, il calciatore. Il mio preferito è Mertens, mi ha mandato anche gli auguri». La stampa francese esalta il Napoli: «Troppo forte per il Nizza»

L'INVITO - Da Ciro a Ciro, insomma. Dal piccolo campione scampato al dramma al minuto grande attaccante belga campione (non solo) sul campo; idolo che probabilmente il bambino potrà vedere dal vivo presto, visto che il club azzurro sembra abbia deciso di invitare Ciro allo stadio San Paolo per assistere a un match degli azzurri, ed anche al centro tecnico di Castel Volturno per assistere a un allenamento della squadra ed incontrare i calciatori.