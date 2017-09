Napoli, possibile intervento chirurgico per Milik

Il club: «L'attaccante polacco sarà valutato domani a Villa Stuart dal professor Mariani». In caso di lungo stop del giocatore potrebbe essere anticipato a gennaio l'arrivo a Napoli di Inglese, già acquistato in estate ma lasciato in prestito al Chievo

NAPOLI - «Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande, per Milik è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica». È quanto fa sapere il Napoli in un tweet. Spal-Napoli, infortunio per Milik: esce in lacrime L'attaccante polacco si infortunato al ginocchio destro nella partita contro la Spal, lasciando il campo al 91' tra le lacrime. Nella giornata di domani sarà «valutato a Villa Stuart dal professor Mariani». Si teme un lungo stop.

COMPAGNI IN ANSIA - La grande preoccupazione era nell'aria già in campo tra i compagni di squadra, che secondo alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un ‘crac’, tanto che un disperato Mertens si è messo subito le mani tra i capelli. Milik aveva riportato nell'ottobre del 2016 la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

IPOTESI INGLESE - Il club partenopeo spera di avere buone notizie dagli esami strumentali e di non essere costretto ad anticipare già a gennaio l’arrivo di Inglese, attaccante del Chievo già acquistato in estate ma lasciato in prestito a Verona.

