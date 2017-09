Da Mertens a Szczesny, un coro per  incoraggiare Milik: «Tornerai più forte di prima»

ROMA - L'infortunio di Arkadiusz Milik ha scosso tutto lo spogliatoio del Napoli. Il calvario dell'attaccante polacco, reduce dalla seconda operazione al crociato nello spazio di un anno, tocca da vicino tanti suoi compagni che stanno provando in tutte le maniera a tirarlo su di morale. Dries Mertens è molto legato al numero 99 e ha twittato un messaggio di incoraggiamento: «Amico mio , in due anni hai dimostrato di essere un ragazzo forte dentro e fuori è sicuramente tornerai più forte di prima. Forza Arek». Anche Pepe Reina ha voluto sottolineare la sua vicinanza: «Tieni duro amico! Siamo tutti con te per farti tornare al più presto e più forte di prima! You'll come back stronger @arekmilik9 Chin up!». Sulla stessa lunghezza d'onda Allan «Non mollare!! Ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo più forte di prima ....In bocca al lupo Arek !», Diawara «Tutto passa e passerà anche questa. Siamo tutti con te, ti aspettiamo presto in campo» e Hysaj: «Non mollare amico mio siamo tutti con te..!! Tornerai più forte di prima».

SZCZESNY - Anche lo juventino Wojciech Szczesny ha consegnato ai social un messaggio per il compagno nella nazionale polacca: «Lo sport è ingiusto! Ci qualificheremo senza di te, ma in Russia sarai con noi e scriveremo un'altra bella storia del calcio polacco». Sempre su Instagram la fidanzata di Milik, Jessica Ziólek ha chiesto l'aiuto dei tifosi e ha lanciato una vera e propria campagna: «Ragazzi! Supportiamo Arek! Pubblicate sui suoi social la foto vostra con il cartellino con la scritta #staystrongARO. Grazie mille!».