Napoli, Milik ringrazia tutti: «Torno presto, incrociate le dita»

NAPOLI - «Grazie a tutti per i vostri messaggi, significano molto per me. Ora sono concentrato sul mio ritorno, tenete le dita incrociate». Sono le prime parole di Arek Milik dopo l'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, perfettamente riuscito. Milik è stato operato questa mattina a Roma dal professor Mariani

IL CRAC - L'attaccante polacco si era infortunato sabato pomeriggio al ginocchio destro nella partita contro la Spal, lasciando il campo al 91' tra le lacrime. La grande preoccupazione era nell'aria già in campo tra i compagni di squadra, che avevano raccontato di aver sentito un ‘crac’, tanto che un disperato Mertens si era messo subito le mani tra i capelli.

I messaggi di solidarietà ricevuti da Milik

LA RIABILITAZIONE - Milik è arrivato nella serata di domenica a Villa Stuart, dove il professor Mariani ha valutato le sue condizioni prima di decidere di intervenire subito in sala operatoria. L'attaccante polacco aveva riportato poco più di un anno fa la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita Polonia-Danimarca ed era stato operato sempre a Roma dal professor Mariani il 10 ottobre del 2016. Dopo quattro mesi di riabilitazione fu convocato e andò in panchina a Bologna il 4 febbraio, poi ancora panchina sei giorni dopo al San Paolo contro il Genoa, prima di tornare in campo il 15 febbraio al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid nel finale di partita. Milik tornerà in campo, anche in questa occasione, nel mese di febbraio.