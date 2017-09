NAPOLI - Tra Diego Armando Maradona e il Napoli c'è un legame inscalfibile. Il Pibe de Oro attraverso una Stories su Instragam ha postato un video in cui canta le parole della popolare 'O surdato 'nnammurato, una delle più famose canzoni in lingua napoletana scritta dal poeta santegidiano Aniello Califano. Significativa la scritta scelta da Diego per la descrizione: «Questa canzone mi riporta a Napoli, indimenticabile tutto lo stadio San Paolo che la canta in coro»,