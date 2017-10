Napoli, Sarri: «Juventus? Ancora un gradino sopra tutti»

NAPOLI - «Sono sei anni che si dice che potremmo dare fastidio alla Juventus, ma alla fine vincono loro. Significa che sono un gradino sopra a tutti». Sono le parole di Maurizio Sarri dopo la settima vittoria di fila in campionato. «Il Cagliari è una squadra che come potenziale offensivo poteva essere pericolosa e questa sfida per noi, che siamo alla settima partita in tre settimane, poteva nascondere delle insidie» ha detto il tecnico del Napoli a Premium Sport. Serie A, Napoli-Cagliari: azzurri show al San Paolo Poi una stilettata all'indirizzo della Lega: «Vorrei sapere il nome di chi, in Lega, decide i calendari: questa è la tutela che in Italia danno alle squadre che giocano le coppe. Ogni volta giochiamo contro squadre che hanno almeno un giorno di riposo in più di noi e oltretutto giocare a Napoli a mezzogiorno il primo di ottobre non mi sembra una scelta intelligente».

Napoli-Cagliari 3-0: si sblocca Hamsik, +3 sulla Juve

HAMSIK A -1 DA MARADONA - «Fare gol è sempre bello, ancora di più vincere sempre, come stiamo facendo». Marek Hansik si gode la festa del San Paolo dopo il 3-0 rifilato al Cagliari. «Il record di gol di Maradona? Ci tengo e non è una cosa impossibile – ha spiegato a Sky il capitano azzurro, che con la rete siglata oggi e a -1 dai 115 centri del Pibe de Oro - Ormai ci siamo, quando arriverà arriverà. Ma il punto è che la squadra sta andando alla grande, sette vittorie su sette è tanta roba: come ho già detto è il Napoli più forte in cui ho militato, vuole sempre giocare al calcio e anche oggi ha fatto divertire pubblico». Lo scudetto non è certo una utopia: «Siamo consapevoli della nostra forza, stiamo continuando così dallo scorso gennaio. È ancora lunga, ci sono tante partite e ottobre sarà decisivo per i tanti spareggi. Ci diranno qualcosa le prossime sfide, dopo la pausa, con Inter e Roma – ha concluso il centrocampista slovacco - Sono nostre rivali e sarà una settimana tosta».