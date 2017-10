Napoli: «Guardiola pensa a Ghoulam per il Manchester City» 

NAPOLI - L'infortunio di Benjamin Mendy preoccupa Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ha subito chiesto rinforzi alla società, vuole un sostituto all'altezza e secondo il Manchester Evening News, uno dei profili che più interessano l'allenatore spagnolo e' l'esterno del Napoli, Faouzi Ghoulam. Il 26enne algerino piace ai Citizens, tra l'altro avversari degli azzurri di Sarri in Champions League. Era uscito dal match con un grosso mal di testa, permettendo così a Mario Rui di fare il suo esordio ufficiale con la maglia del Napoli.

NIENTE ALGERIA - Faouzi Ghoulam era atteso ieri ad Algeri, ma non è partito per il ritiro della sua nazionale, che affronterà il Camerun nel match di qualificazione a Russia 2018 in programma a Yaoundé il 7 ottobre. Match sulla carta inutile per le Volpi del deserto, già fuori dalla corsa al Mondiale.

"Faouzi Ghoulam non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà al match Camerun-Algeria in programma sabato, perché è ancora alle prese con il virus influenzale che lo ha colpito durante Napoli-Cagliari e che lo costrinse alla sostituzione nel finale dellla gara. Domani, alla ripresa degli allenamenti del Napoli, Ghoulam si sottoporrà ad ulteriori accertamenti".

I DUBBI ALGERINI - Il Napoli, come da protocollo, ha inviato una lettera alla federcalcio algerina in cui motiva l'assenza di Ghoulam, alle prese con febbre, diarrea e vomito. Uno stato di salute che non gli permette di viaggiare. Tuttavia, sostengono in Algeria, la federcalcio locale potrebbe inviare un medico a Napoli per verificare le condizioni del giocatore, come consentito dalle normative Fifa. Nel frattempo il ct Alcaraz ha convocato il centrocampista dell'Empoli Ismael Bennacer.