Napoli, dalla Romania: «Problema serio alla spalla per Chiriches»

ROMA - Lo stato di salute di Vlad Chiriches non è al top, ma il suo problema alla spalla rischia di essere più preoccupante del previsto. Secondo quanto si apprende dalla Romania, il consigliere della Federcalcio Andrei Vochin ha rilasciato a Telekom Sport informazioni preoccupanti circa l'entità dell'infortunio: «A Napoli non sanno ancora ciò che noi abbiamo scoperto. Il nostro medico dice che la spalla di Chiriches soffre di lassità legamentosa: a ogni contrasto, la spalla rischia di uscirgli e di creargli dolore e sta succedendo sempre più spesso. Ricorda molto quello che capitava in passato a Chivu». Il difensore, che ha disputato l'ultima partita contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, sta recuperando lentamente dall'infortunio.