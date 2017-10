Insigne: «Il mio Napoli non teme il Manchester City»

NAPOLI - "Non dobbiamo andare in campo con paura, anche se sappiamo che hanno grandi campioni, dobbiamo avere fiducia in noi stessi". E' Lorenzo Insigne a lanciare il guanto di sfida al Manchester City di Guardiola, l'appuntamento che sta in mezzo al trittico di fuoco del Napoli alla ripresa dopo la sosta. Il folletto di Frattamaggiore parla del club inglese, che il Napoli affronterà martedì 17, in un'intervista realizzata con l'Uefa prima degli impegni con la nazionale azzurra e sottolinea quello che il Napoli dovrà fare a Manchester: "Se giochiamo da squadra come facciamo ultimamente - dice Insigne - possiamo mettere in difficoltà chiunque, abbiamo le qualità giuste". A Napoli Maradona non è più solo: spunta un altro murales

TRITTICO INFERNALE - Qualità che Insigne ha dimostrato già tante volte in Champions League contro squadroni come il Borussia Dortmund, a cui segnò con una splendida punizione, e il Real Madrid, battuto di rapina. Ora è il momento di fare maledettamente sul serio e Insigne sogna di far punti all'Etihad Stadium per prendere il volo nel girone. Dopo i veleni della nazionale, Lorenzinho tornerà a Castel Volturno per concentrarsi solo sul periodo durissimo che aspetta il Napoli: prima la trasferta di Roma, poi la sfida al City e quindi il match al San Paolo contro l'Inter.

Sono pronti anche i tifosi del Napoli che fremono per la ripresa della stagione. La trasferta di Roma contro i giallorossi dovranno vederla in tv viste le tensioni perduranti tra le due tifoserie, ma a Manchester per la prima delle due sfide con il City il settore ospiti sarà pieno: tutti i 2700 biglietti messi a disposizione stanno prendendo il volo, non senza qualche polemica sui social network per i problemi legati all'acquisto elettronico dei tagliandi.