Napoli, dalla rabbia Mundial al record di Diego: Hamsik punta la Roma

NAPOLI - La delusione per il Mondiale sfumato con la sua Slovacchia potrebbe rivelarsi un'arma in più per il Napoli sabato sera contro la Roma all'Olimpico, dove Marek Hamsik scaricherà in campo tutta la rabbia che ha in corpo. Dimenticare l'eliminazione della sua nazionale e magari raggiungere Maradona: questi i due obiettivi della stella slovacca, che è già tornato a sudare a Castel Volturno. Da Hamsik a Dzeko, ecco i top senza Mondiale Il 3-0 rifilato a Malta nell'ultima giornata, ma il successo non le è bastato per evitare la beffa di essere la peggiore seconda dei nove gironi di qualificazione, rimanendo fuori dai playoff. «Era un girone complesso - ha commentato Hamsik - e avevamo centrato una grande impresa arrivando al secondo posto in classifica, dimostrando con le nostre prestazioni di meritare almeno la qualificazione per i playoff. Invece siamo stati costretti ad aspettare i risultati degli altri otto gruppi e alla fine ci siamo ritrovati addirittura fuori, per colpa di un regolamento davvero vergognoso».

DIEGO NEL MIRINO - Una polemica dura, quella del capitano azzurro che vede svanire il sogno di tornare protagonista ai Mondiali come accade nel 2010, quando la sua Nazionale si qualificò al secondo turno, eliminando addirittura l'Italia. Chiuso il capitolo Russia 2018, Hamsik è tornato a Napoli con tanta sete di vittoria. L'obiettivo suo e del gruppo è lo scudetto, e il leader dei partenopei non ne ha fatto mistero in queste settimane pur avvertendo che è presto per fare pronostici. Lui sabato sarà al suo posto nello scacchiere di Maurizio Sarri, che ha atteso con pazienza che Marek entrasse in forma ed è stato tra i più felici della sua rete contro il Cagliari. Napoli, più che titolarissimi: gli otto robot di Sarri Partito in sordina, e puntualmente sostituito a metà ripresa, Hamsik ha ripreso in mano il destino del Napoli in vista del trittico terribile d'ottobre contro Roma, Manchester City e Inter. Contro i giallorossi Hamsik ha anche un obiettivo personale: attualmente è a 114 gol con la maglia azzurra in partite ufficiali e gliene manca solo uno per raggiungere il primatista assoluto di gol nella storia azzurra, Diego Maradona, ovviamente, che ne fece 115. Un record che Hamsik ha sempre detto di voler raggiungere e che lo vede sabato al primo match-point.