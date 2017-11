Hysaj, in testa c'è sempre il Napoli: «Prendiamoci lo Scudetto»

NAPOLI - Elseid Hysaj ha il Napoli sempre in testa, anche nel ritiro dell'Albania. Il terzino di Maurizio Sarri ha infatti parlato anche degli azzurri nella conferenza stampa in vista della sfida amichevole sul campo della Turchia in programma lunedì. Calciomercato Napoli, tutti i nomi per la fascia «La vittoria del campionato con il Napoli sarebbe una cosa fantastica - ha detto l'esterno difensivo albanese -, anche perchè i tifosi la aspettano da trent’anni. Quest’anno è la migliore occasione per provare a raggiungere quest’obiettivo. Stiamo giocando bene. Abbiamo perso Faouzi Ghoulam, un calciatore importante per noi, ma dobbiamo pensare che abbiamo altri calciatori che ci daranno un grande aiuto. Credo che ce la faremo. Dopo tre anni non sarebbe facile per me tornare a sinistra, ma se il mister vuole sono pronto».

