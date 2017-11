Serie A Napoli, Albiol: «Scudetto? Se lo vinco... faccio un figlio»

NAPOLI - In casa Napoli nessuno nasconde le proprie ambizioni. La squadra di Sarri guida la classifica e punta allo scudetto. Ne ha parlato anche Raul Albiol: "Se lo vinciamo faccio il quinto figlio - ha scherzato ai microfoni di Radio Kiss Kiss - Sempre che mia moglie sia d'accordo...". Il difensore azzurro ha presentato così la sfida contro il Milan: "Domani ci aspetta una partita dura, loro hanno grande qualità e giocatori di talento. Vorranno risalire la classifica e in attacco fanno paura, ma noi dietro stiamo migliorando". Il Napoli guida il campionato, ma la Juventus è a 1 punto di distanza e anche Inter, Lazio e Roma seguono attaccate: "Ogni partita può risultare decisiva - ha spiegato Albiol - serve mentalità per vincere. Testa a testa coi bianconeri? Non credo, c'è più di un'avversaria. I bianconeri sono i più titolati, ma noi lotteremo fino alla fine". In chiusura un commento sulla Nazionale Italiana: "Non è stata la Spagna a buttarla fuori, ma la Svezia. Mi dispiace molto per Jorginho e Insigne, so che ci tenevano tanto ad andare al Mondiale. Speriamo che la loro rabbia sia ora utile al Napoli. C'è il campionato e la Champions e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni".

TUTTO SUL NAPOLI

DE LAURENTIIS ATTACCA TAVECCHIO