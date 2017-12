Napoli, De Laurentiis: «I primi si vedono alla fine»

ROMA - «Essere primi è importante, ma i primi si vedono alla fine e non all'inizio. Sotto l'albero quest'anno c'è meno cinema e più calcio e io, da imprenditore, non posso essere contento per questo: il calcio sottrae spettatori al cinema». Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo film della Filmauro Lo striscione della Curva B per il Napoli: «Rialzati e prendi fiato» "Super Vacanze di Natale", proiettato per la stampa oggi al cinema Savoy a Roma, a chi gli chiedeva che cosa si aspetta dalla sua squadra data la seconda posizione in classifica. (a cura di Italpress)