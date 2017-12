Hamsik miglior marcatore della storia del Napoli: raggiunto Maradona

Lo slovacco contro il Torino trova il 115° gol in azzurro e aggancia il Pibe de Oro in testa alla classifica dei marcatori all-time

ROMA - Da Marekiaro a Mare...Core e Napule: dopo tanta attesa, arriva contro il Torino il gol numero 115 in maglia azzurra per Marek Hamsik che permette allo slovacco di agganciare Diego Armando Maradona in cima alla classifica dei marcatori all-time del Napoli. Sono passati più di dieci anni dal suo primo centro, in Coppa Italia contro il Cesena il 15 agosto 2007, con la squadra allora neopromossa in Serie A, e dal suo primo gol nel massimo campionato arrivato il 16 settembre dello stesso anno contro la Sampdoria.

115 - Marek Hamsik ha eguagliato Diego Armando Maradona quale miglior marcatore della storia del Napoli: 115 gol in tutte le competizioni. Icona. #TorinoNapoli pic.twitter.com/kw6TFMagQ8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) 16 dicembre 2017

LA CLASSIFICA - Il capitano della squadra di Sarri ha affiancato Diego all'undicesima stagione vissuta all'ombra del Vesuvio, tante quante Attila Sallustro che con i suoi 108 gol è ancora sul gradino più basso del podio dei bomber di tutti i tempi del Napoli. Al quarto posto il Matador Cavani (104 reti in 3 stagioni), poi a chiudere il club dei centenari Antonio Vojak con 103 (6 stagioni). A seguire José Altafini (97-7 stagioni), Careca (96-6 stagioni), Higuain (91-3 stagioni), Mertens (81-5 stagioni) e Giuseppe Savoldi (77-4 stagioni)