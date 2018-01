La Spagna incorona Callejon: «Che onore superare Suarez»

NAPOLI - Ce l'ha fatta, José Callejon. Con il gol al Verona ha superato Luis Suarez diventando lo spagnolo con più gol nella storia della Serie A. L'andaluso del Napoli ne ha all'attivo 52 in 170 partite con gli azzurri, il Pallone d'Oro 1960 ne ha uno in meno (42 con l'Inter e 9 con la Sampdoria in 319 gare). "E' un orgoglio entrare nella storia del calcio italiano - racconta Callejon a Marca -. Stare davanti a un campione come Luis Suarez è incredibile. Ringrazio il Napoli e i miei compagni per aver reso possibile tutto ciò". Napoli, festa al San Paolo: Koulibaly e Callejon piegano il Verona

«BRAVO JOSE'» - "Mi fa piacere per lui - ha risposto Suarez al quotidiano spagnolo -. E' naturale che un attaccante mi abbia superato. Non era un record impossibile: nella mia posizione non si segnavano tanti gol. E io ne ho fatti più in Spagna che in Italia. Callejon è da diversi anni in Italia e sta rendendo al massimo dall'inizio".

LA CLASSIFICA - Dietro di loro, la classifica dei marcatori spagnoli in Serie A vede al terzo posto Joaquín Peiró (40), Iago Falque (35), Luis del Sol (25), Llorente (23), Suso (18) e Morata (15).