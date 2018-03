Napoli, Hamsik operato alle tonsille: «Intervento perfettamente riuscito»

NAPOLI - Il Napoli ha reso noto che «Marek Hamsik è stato operato questa mattina alla Clinica Ruesch dal professor D'Angelo che gli ha praticato una tonsillectomia. All'intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, e la professoressa Salerno. Hamsik entro domani rientrerà a casa e non parteciperà al ritiro della Nazionale slovacca».



NIENTE NAZIONALE - Marek Hamsik è rientrato ieri sera dalla Slovacchia, dovendo rinunciare, per il risentimento al flessore della coscia destra, alla tournée in Thailandia con la sua Nazionale. Il giocatore dovrebbe osservare un paio di giorni di riposo e domani si sottoporrà agli esami ecografici, per capire l’entità dell’infortunio. (Ha collaborato Italpress).