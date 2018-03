Napoli new generation: via al restyling azzurro ROMA - «Il Napoli ce la può fare, credo allo scudetto, credo nei napoletani e questa squadra». Lo ha detto Diego Armando Maradona partecipando a un evento a Zurigo. «Questo Napoli - ha detto Maradona - a volte, mi ricorda il mio Napoli. Vivo il calcio come sempre, il calcio nel mio cuore non è morto, l'unica cosa che non posso fare è correre come prima, ma la passione e la voglia di giocare con la palla non è finita».