Napoli, Allan: «Con Sarri a prenderci il Palazzo»

NAPOLI - "Sarebbe stupendo prendere il potere ed andare fino al palazzo come vuole il mister. Noi vogliamo seguirlo fino al palazzo e non abbiamo paura di fare questa impresa. Pensiamo partita per partita, finale per finale. Vogliamo regalare una grande gioia ai tifosi". La 'lotta al potere' è una inarrestabile tendenza in casa Napoli. Prendendo spunto dal motto (#finoalpalazzo) della pagina Facebook "Sarrismo-Gioia e rivoluzione", anche Allan si accoda alla voglia del suo allenatore di riuscire nell'impresa di vincere lo scudetto e spodestare la Juventus dal 'Palazzo'. Napoli new generation: via al restyling azzurro

LA SFIDA CON LA JUVE - "Fino ad ora abbiamo fatto un grande campionato - continua il centrocampista brasiliano a Radio Kiss Kiss Napoli -. Abbiamo sbagliato poco ma ora dobbiamo cercare di lavorare al massimo e correggere gli errori per terminare il campionato alla grande. Vincere col Genoa è stato fondamentale per riaprire definitivamente il campionato, ma ora pensiamo solo a noi e non alla Juventus. Con i bianconeri, il 22 aprile, sarà una sfida decisiva ma ora quella col Sassuolo sarà ancora più decisiva. Il mister vuole mantenere al massimo la concentrazione di tutti noi".

IL RINNOVO - "Ho sempre dato tutto in campo, sarà così fino alla fine in tutte le partite -conclude Allan -. Stiamo lavorando da tanto per vincere questo Scudetto. Ho firmato un contratto molto importante, è stata una scelta condivisa e appoggiata dalla mia famiglia".