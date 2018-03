Napoli, Sarri firma una sigaretta al rapper

CASTELVOLTURNO (Caserta) - La canzone gira in rete da pochissimi giorni, ma è già diventata un "must" tra i tifosi del Napoli. "Come Maurizio Sarri" è un inno al Sarrismo scritto e interpretato da Nasta, un giovane rapper di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, che sta spopolando nelle ultime ore, tanto da ritrovarsi in un batter d'occhio sotto le luci della ribalta ma, soprattutto, a Castelvolturno accanto al suo idolo. Napoli, la lista di Sarri e Giuntoli: chi può arrivare e chi può partire

La canzone è stata ascoltata e apprezzata da Sarri, o meglio dal "Comandante", come lo definiscono i seguaci del gruppo Facebook "Sarrismo-Gioia e Rivoluzione", fonte di ispirazioni per i versi di Nasta. L'allenatore l'ha voluto conoscere oggi a Castelvolturno, sfruttando un'amicizia comune. Foto di rito nel suo ufficio e un omaggio speciale: una sigaretta firmata, come documentato sui social poco dopo dallo stesso rapper. Un giorno speciale, in puro stile Sarri.