Milik rassicura il Napoli: «Sto benissimo»

NAPOLI - "Sto benissimo. Dopo uno stop di quasi cinque mesi, ovviamente, è difficile tornare al massimo in tre settimane. Serve tempo, è la cosa che conta di più". Lo ha detto Arek Milik dal ritiro della Polonia che lo ha richiamato dopo il rientro dall'infortunio. Milik si è detto soddisfatto del finale di partita giocato contro la Nigeria: "Sono felice - ha detto - di essere tornato in campo contro la Nigeria, ovviamente nessun match amichevole può ricordare l'atmosfera che si vive durante una Coppa del Mondo, ma per me è comunque fondamentale essere in campo perché so che ogni minuto di partita mi avvicina ulteriormente alla mia miglior forma".