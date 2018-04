Juventus-Napoli, vietata la vendita solo ai campani per il settore ospiti

ROMA - Il Napoli ha specificato attraverso il suo sito ufficiale la modalità di acquisto dei biglietti per l'attesissima gara contro la Juventus in cartella domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. Sono in vendita dalle ore 16 di oggi i biglietti del settore ospiti che però è vietata per i residenti in Campania anche se in possesso della «Tessera del Tifoso». I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente dai tifosi azzurri che non hanno residenza in Campania e che sono in possesso della Fidelity Card. La capienza dei due settori è di 2099 tifosi: sarà messo in vendita inizialmente il primo livello e successivamente il secondo. Il tagliando costa 50 euro (ridotto 25) e il termine ultimo per le vendite è sabato 21 aprile alle ore 19:00.