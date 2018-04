ROMA - «Una vittoria preziosa al San Paolo. Ci aspettano le ultime partite molto intense, si combatte!». Questo il post su Facebook pubblicato dal centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, dopo il successo in rimonta sull'Udinese. Una vittoria preziosa, come dice il nazionale polacco, soprattutto dal momento che la Juventus ha pareggiato a Crotone permettendo alla squadra di Sarri di presentarsi domenica a Torino con quattro (e non sei) punti di ritardo.