Guardiola a Sacchi: «Il Napoli di Sarri è uno spettacolo»

ROMA - L'ammirazione di Pep Guardiola nei confronti del Napoli non era solo chiacchiera. Tutt'altro. Il tecnico del City - che ha affrontato sarri in questa edizione di Champions League - ha confessato ad Arrigo Sacchi la sua stima incredibile per il gioco azzurro: «Mentre stavo guardando Cagliari-Napoli mi ha chiamato Guardiola dicendomi 'Ma quanto giocano bene? Che spettacolo è questo Napoli?' È rimasto impressionato anche lui», ha dichiarato l'ex tecnico a Radio Kiss Kiss.

Lo stesso Sacchi ha poi lasciato un commento al big match dello Stadium di domenica sera fra la Juventus e il Napoli, un match che vale uno scudetto: «Da una parte c'è una squadra abituata a vincere, con un allenatore all'italiana che fa molto bene il suo lavoro. Dall'altra c'è il Napoli che non ha la storia, il fatturato, l'abitudine a vincere e i campioni dei bianconeri, eppure sta lottando con il suo gioco sublime per il campionato».