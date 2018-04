Ferlaino: «Scudetto possibilissimo, ma il Napoli non ha fuoriclasse»

ROMA - «Lo scudetto al Napoli? E' possibilissimo, la Juventus ha un calendario difficile, il Napoli piu' semplice. E poi c'e' la grande voglia del pubblico napoletano che spinge la squadra, mentre la Juventus ha ancora il complesso di Madrid...». Così, ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, l'artefice della squadra che, con Maradona leader assoluto, vinse due scudetti. «Che percentuali abbiamo di vincere il titolo? Da tifoso dico il 100 per cento, ma è chiaro che il campionato bisogna ancora vincerlo. Un punto è un punto, la Juve deve giocare contro Inter e Roma, due squadre in corsa per la Champions, e deve impegnarsi moltissimo per conservare il punto di vantaggio. Il gruppo unito è la cosa più vincente che possa esserci, il Napoli è stato spinto, drogato dall'affetto dei suoi tifosi. La gara di ieri sera? La prima e la seconda non hanno fatto una partita eccezionale ma il Napoli ha difeso bene, controllato la partita e colpito all'ultimo, come già successo altre volte, con un gran gol di Koulibaly».

SENZA FUORICLASSE - Per Ferlaino non possono farsi paragoni tra il Napoli di oggi e quello dei suoi tempi: «Il Napoli di allora aveva campioni come Maradona e Careca, quello di oggi non ha un vero fuoriclasse ma ha solo una gran voglia di vincere e un grande allenatore (Sarri, ndr), che ha imposto forse il gioco piu' bello d'Europa». Una battuta sul presidente De Laurentiis: «La cosa più bella è che non è un tifoso, e questa è una grande qualità». (In collaborazione con Italpress)