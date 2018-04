Napoli, Mertens alla nonnina: «Anche io ti amo»

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - L'amore non ha età, a maggior ragione quello calcistico. In questi giorni il centro sportivo di Castel Volturno è assediato da tifosi in cerca di autografi o selfie con gli "eroi di Torino", ai quali chiedono adesso di vincere lo scudetto. Tra questi c'era una anziana signora che ha destato la curiosità di tutti, in particolar modo per il suo amore per Dries Mertens. Napoli, nel bunker del sogno

La tifosa, all'uscita dei calciatori, ha sperato invano che si fermasse il belga per fargli leggere il messaggio, scritto su un cartoncino: «Mertens ti amo». Il belga, però, per motivi di ordine pubblico non ha potuto ricambiare l'affetto della nonnina, alla quale però ha dedicato una story su Instagram. «E anche io ti amo», ha scritto il bomber di Lovanio, idolo di una tifoseria che spera possa tornare al più presto al gol, che manca da 7 giornate.