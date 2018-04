Napoli, Maradona: «Speriamo che il c*** abbandoni la Juve»

NAPOLI - «Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri». Così Diego Armando Maradona commenta la lotta scudetto in una nota vocale inviata a Radio Kiss Kiss Napoli. Il Pibe de Oro ha parlato anche della gaffe del videogame Fifa 2018 che ha inserito il suo volto in uno striscione nella curva dello Juventus Stadium se viene selezionata la sfida tra bianconeri e azzurri: «Ho dato mandato ai miei avvocati per la mia immagine raffigurata nella curva della Juve - dice l'argentino, da quest'anno testimonial di Pes, antagonista del videogioco della EA Sports - . Non si può fare così in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà».