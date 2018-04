NAPOLI – Nulla è ancora perduto e la carica arriva anche dalle wags. «Loro erano 300…noi una città! Daiii fede e coraggio fino alla fine! Napolitanos» è il messaggio che la moglie di Pepe Reina, Yolanda Ruiz, ha postato su Instagram (con la foto di Leonida nel film “300”) per incoraggiare la squadra in vista della trasferta di Firenze. L’altra foto è un invito a non mollare il sogno scudetto: «Napoli, credi in te stesso e tutto sarà possibile».