Il Napoli: «Vinciamo facendo leva solo sulle nostre forze»

Tweet del club azzurro dopo il weekend in cui ha visto la Juventus tornare a +4 in classifica

NAPOLI - Una frecciata, seppur inviata in modo elegante, alla Juventus. Subito dopo il ko di Firenze il Napoli - eccezion fatta per Sarri - si è trincerato dietro un silenzio di delusione. Oggi, attraverso i suoi canali social, il club azzurro ha postato un messaggio d'orgoglio, probabilmente una lettera, ma in cui è impossibile non leggere - tra le righe - un chiaro riferimento a ciò che è successo sabato sera a San Siro tra l'Inter e i bianconeri. «Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: "la frustrazione va oltre la tristezza". Gli ho risposto che "si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore".Essere “azzurri” significa vincere facendo leva soltanto sulle proprie forze. Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre. Ma veramente sempre».

PIENONE COL TORINO - Nonostante il divario difficilmente colmabile in classifica, i tifosi azzurri riempiranno il San Paolo nel match di domenica pomeriggio con il Torino dell'ex Mazzarri. In sole tre ore di prevendita i tagliandi staccati sono già 11 mila.