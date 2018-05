Napoli, Ciccio Graziani: «De Laurentiis non è ambizioso come Sarri»

ROMA - L'ex attaccante della Nazionale e Campione del Mondo Ciccio Graziani, non è stato tenero con le critiche al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Intervenuto sul futuro della panchina azzurra a Radio Sportiva ha dichiarato : «Conte e Ancelotti hanno ingaggi troppo alti per il Napoli. Gasperini, invece, sarebbe ottimo per quanto fatto con l’Atalanta, anche se quando è andato all’Inter ha fallito. De Laurentiis? Non è ambizioso. Antepone il bilancio a tutto il resto e quindi fa fatica a vincere. Se prendi Ounas e Mario Rui fai fatica a reggere una stagione. Capisco il ‘no’ di Verdi, ma a gennaio comunque non è arrivato nessuno, nemmeno un’altra punta importante perché Milik era infortunato. Secondo me è Sarri quello ambizioso, non il presidente. Il Napoli, con quello che aveva a disposizione, più di questo non poteva fare. Il Napoli ha tre centrocampisti straordinari, poi ha tre riserve che devono crescere. Davanti, dopo l’infortunio di Milik, è mancato un ricambio per Mertens».?