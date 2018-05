Napoli, incontro a Roma tra Ancelotti e Aurelio De Laurentiis

ROMA - Carlo Ancelotti tre ore faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis a Roma. Il presidente del Napoli ha incontrato in serata l'ex allenatore del Bayern Monaco per presentare il suo progetto al tecnico che potrebbe scegliere di tornare ad allenare in Italia. Abbiamo seguito l'incontro nella sede della Filmauro, a due passi dal Quirinale, con la diretta curata dai nostri inviati Davide Palliggiano e Patrizio Cacciari.

RIVIVI LA NOSTRA DIRETTA

ORE 00.25 CONCLUSO L'INCONTRO - Si è chiuso dopo quasi tre ore l'incontro fra De Laurentiis e Ancelotti, che ha lasciato la sede della Filmauro a bordo di un'auto scura probabilmente messa a disposizione dal presidente azzurro (il tecnico era arrivato in taxi insieme alla compagna)

ORE 00.23 LASCIANO LA FILMAURO I FIGLI DI DE LAURENTIIS - Hanno lasciato la sede dell'incontro i figli del presidente del Napoli, Luigi e Edoardo De Laurentiis, e l'amministratore delegato Chiavelli.

00.15 - L'INCONTRO PROSEGUE - Erano solo un falso allarme i movimenti delle auto davanti casa De Laurentiis. L'incontro fra il presidente del Napoli e Ancelotti va avanti ormai da quasi tre ore. Intanto a Roma si è scatenato un vero e proprio temporale.

23.50 - SPUNTA ANCHE SUSO - Si fa caldissima per il Napoli anche la pista Suso, che ha una clausola di 38 milioni con il Milan. Sarà Ancelotti, se accetterà la panchina del Napoli, a dare il via libera all'eventuale acquisto, con il giocatore spagnolo che sembra pronto a dire sì.

23.45 - EMERY ALL'ARSENAL - Viene ufficializzato dal sito di Emery, intanto, il suo approdo all'Arsenal. La squadra inglese era una delle pretendenti ad Ancelotti che a questo punto sembra pronto per il Napoli.

23.35 - MOVIMENTI IN USCITA - L'incontro potrebbe essere arrivato alla conclusione: una macchina di lusso è pronta a partira davanti al portone di uscita di casa De Laurentiis. Intanto una pioggia intensa ha sorpreso i tanti giornalisti e i tanti tifosi presenti.

23.25 - VIDEO: I RETROSCENA DELL'INCONTRO - I nostri inviati Davide Palliggiano ed Ettore Intorcia ci raccontano tutti i retroscena del vertice in corso a casa di De Laurentiis.

23.10 - L'INCONTRO FA IL GIRO D'EUROPA - Mentre il vertice fra De Laurentiis e Ancelotti va avanti da più di un'ora e mezza, la notizia ha già fatto il giro d'Europa trovando spazio sui principali siti sportivi in Spagna, Francia e Germania.

23.00 - ANCELOTTI, UN PALMARES RECORD - Carlo Ancelotti ha vinto di tutto da allenatore. Ripercorriamo la sua carriera ricca di successi per scoprire il suo palmares da record: ecco tutti i trofei vinti da Ancelotti.

22.50 - ARRIVANO I PRIMI TIFOSI - Davanti a casa De Laurentiis sono arrivati i primi tifosi del Napoli, curiosi ed entusiasti dell'eventuale arrivo di Ancelotti sulla panchina azzurra.

22.30 - TANTI GIORNALISTI PRESENTI - Sono ormai tanti i giornalisti presenti davanti alla sede della Filmauro, con diverse troupe televisive che hanno allestito i collegamenti in diretta. L'incontro va avanti in una cornice suggestiva, con una vista magnifica sul centro di Roma.

22.15 SPUNTA VIDAL - C'è molta curiosità sui rinforzi che potrebbe chiedere Ancelotti a De Laurentiis per il nuovo Napoli: di sicuro ieri sera il tecnico è stato visto a lungo parlare con Vidal a San Siro, in occasione della partita di addio di Pirlo. Il cileno, ex Juve, è in uscita dal Bayern e potrebbe essere una delle prime idee per il mercato estivo.

21.30 - L'ARRIVO - L'ex allenatore del Bayern Monaco è arrivato in taxi, insieme alla sua compagna, in pieno centro a Roma, dove ad attenderlo c'era il numero uno azzurro, rientrato poco prima dalla riunione della Lega a Milano, il figlio Luigi e l'amministratore delegato Chiavelli. Nel pomeriggio erano arrivate le prime indiscrezioni sulla trattativa calda fra Ancelotti e la società partenopea, che sembrava poter saltare solo in caso di eventuale conferma di Sarri. In serata l'accelerazione, con l'invito a cena di De Laurentiis che potrebbe cambiare la storia del Napoli.