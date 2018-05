Napoli, quanti messaggi dai tifosi per Ancelotti

ROMA - Il sogno di tanti tifosi del Napoli sta per avverarsi. Da ieri sera, cioè da quando ha iniziato a spargersi la voce di un incontro con De Laurentis, la bacheca del tecnico è stata invasa da commenti entusiasti da parte dei napoletani. "Vieni mister" il messaggio più frequente. "L'arrivo più importante dopo Maradona", e "Napoli sta già sognando", il tenore dei tanti messaggi per l'allenatore. "Abbiamo avuto il giocatore più forte del mondo non potevamo non avere l'allenatore più forte del mondo Napoli ti aspetta", scrive un supporter e c'è già il benvenuto in pieno stile partenopeo da parte di Gennaro, che posta una gif con una macchinetta del caffé del Napoli sul fuoco e scrive: "Carlé, 'o ccafè è pronto".

Napoli, il profilo Twitter di Ancelotti invaso dai tifosi del Napoli