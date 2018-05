De Laurentiis merita l'Oscar e su Sarri...

Oggi è il suo compleanno (auguri!) e Aurelio De Laurentiis si è fatto e ha fatto a Napoli il regalo più grande, ingaggiando il Pallone d’Oro degli allenatori, capace di vincere ovunque e di farsi amare da gregari e campioni. Cristiano Ronaldo - per dirne uno - parla di Carlo Ancelotti come di un allenatore e di un uomo di un altro livello. Già, perché Carletto (a lui un in bocca al lupo sincero) è davvero una persona e un professionista speciale, capace di non farsi cambiare dai successi e dal mondo, capace di vincere con presidenti come Berlusconi e Florentino, Abramovich, Al-Khelaifi e Rummenigge, ognuno con il suo marcato profilo. Non poteva esserci insomma soluzione migliore per un Napoli che, con i fatti, sconfessa i pessimisti e gli scettici, quelli che avevano già profetizzato il fine ciclo. Il Napoli, anzi, riparte con più forza di prima. Ad Aurelio De Laurentiis, che dall’alto dei suoi 91 punti (perché sia chiaro sono anche suoi) è riuscito a sconvolgere con un colpo di teatro il mondo del calcio, soltanto l’invito però a rinunciare all’idea di tener fermo - per principio - Maurizio Sarri. Uno che, è verissimo, nel grande calcio è stato lanciato proprio dal Napoli, a cui deve essere sempre riconoscente, ma che rappresenta la parte bella del calcio. Un patrimonio da continuare a far godere a tutti quelli che amano e godono nel veder giocar bene le squadre. De Laurentiis non tenga un Cezanne - “I giocatori” la sua opera d’arte - soltanto per sé.