Edoardo De Laurentiis scrive a Sarri: «Strade divise, ma grazie di cuore»

ROMA - «Sebbene le strade si siano divise, un grazie di cuore al Mister per tutto il lavoro svolto a Napoli in questi anni ed un affettuoso in bocca al lupo per il futuro». Il messaggio affettuoso rivolto a Maurizio Sarri è del vicepresidente del club azzurro, Edoardo De Laurentiis. Il tecnico lascia dopo tre anni intensi e proprio alla mezzanotte di ieri è scaduta la clausola rescissoria da 8 milioni. È sempre seguito dal Chelsea, che non ha però versato l’importo. Sulla situazione di Maurizio Sarri è intervenuto anche il legale del Napoli, Mattia Grassani: «Lo scenario attuale è di assoluta linearità. Non credo che il club debba preoccuparsi per ciò che ha fatto perché il rapporto tra il Napoli e Sarri dal punto di vista contrattuale è chiaro – ha detto a Radio Marte -. Questa vicenda è seguita personalmente da De Laurentiis. Chi vuole Sarri deve trattare direttamente con la società, è sotto contratto fino al 30 giugno. Il cambio della scelta tecnica con Ancelotti è stato obbligato visto che Sarri non ha dato risposta sul rinnovo offerto. Se non ci saranno novità, il Napoli pagherà sia Sarri che Ancelotti, salvo esonero».

NESSUNA DIMISSIONE - «Le dimissioni non sono previste – ha continuato Grassani -. Lui può rassegnarle ma non interromperebbe il rapporto di lavoro. Il Napoli ha già diffidato alcuni club interessati a Sarri facendo presente che è ancora a libro paga del club e non ci sono clausole che permettono la negoziazione di Sarri con altre società senza il consenso del Napoli».