Napoli-Leno, l'agente Parisi: «Stiamo cercando di avvicinare le parti»

ROMA - «C'è una trattativa in corso: stiamo cercando di avvicinare le parti. E' la settimana piu' importante, non si puo' andare oltre. A breve sapremo se la trattativa andrà a buon fine oppure no». Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente Fifa Fabio Parisi, che sta curando la trattativa fra il portiere tedesco Bernd Leno e il Napoli. «Il Bayer Leverkusen ha rifiutato 18 milioni? E' una trattativa che sta andando avanti senza offerte scritte: stiamo aspettando una richiesta ufficiale e definita. Se non dovesse andar bene il Napoli dovrebbe prendere un portiere con esperienza in Champions League», ha aggiunto Parisi.

Verdi a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli