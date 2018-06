Napoli, De Laurentiis: «Areola? Ho anche altri tre nomi. Sarri al Chelsea, siete sicuri?»

ROMA - Il presidente De Laurentiis voleva parlare solo dello stadio al termine del vertice in Prefettura sul San Paolo, ma alla fine si è lasciato andare e ha dato qualche indicazione importante sul mercato. "C'eravamo tutti, quello che ci preme è mettere in sicurezza al più presto lo stadio San Paolo - ha detto il presidente del Napoli - per poter disputare alla grande tutte le partite che ci attendono nazionali ed internazionali. Abbiamo trovato con le forze presenti una modalità per poter fare i lavori in modo tale che ci siano meno disagi possibili per i tifosi, perchè per noi il cliente, il tifoso va rispettato al 100%. Lavoreremo in accordo affinché non ci siano dei problemi e delle situazioni che restringano le possibilità di fruire delle partite allo stadio. Dubbi e perplessità sullo stadio e sui tempi di lavoro? Oggi siamo usciti e sono qui a parlare con voi, altrimenti sarei andato via adombrato. I seggiolini verranno sostituiti, preparando le condizioni per poterli sostituire entro e non oltre il 30 di aprile".



PORTIERE - "Meret o Areola? Ah quanto rompete, non vi state a preoccupare… la porta sarà coperta. Adesso andate in pace, abbiamo parlato del San Paolo ed era quello che vi aspettavate. Sono tornato da Parigi per questo motivo. Molti di voi hanno scritto che ero a Parigi per Areola, invece ero lì solo perché c'era una riunione molto importante dell'ECA, anche per parlare del calcio tra il 2024 ed il 2027".



DE MAGISTRIS - "Era seduto anche lui con noi, era sorridente. Siamo sempre sereni, del resto il calcio Napoli è al centro della città: tutti ne conoscono l'importanza, siamo qui per lavorare per il calcio Napoli, dal sindaco al Questore, al Prefetto, alle Forze dell'Ordine, al presidente, all'allenatore".



FABIAN RUIZ - "Io ho fatto l'offerta di 30 milioni, che è il valore della clausola, se non si rimangiano la clausola...".





AREOLA - "Ancelotti vuole convincermi su Areola? È solo una questione… io metto Areola qua, e metto anche altri qua, non è che uno sia meglio di un altro: è tutto da vedere. Bisogna vedere come giocherà la squadra, quanto sarà capace di attaccare e difendere: le sorti di un portiere molto spesso non dipendono dal portiere, ma da tutto il contesto. Ci sono altri tre nomi che non posso fare, chi vivrà vedrà".



HAMSIK - "Innanzitutto io volevo 35 milioni di euro, tutti dicono 30 e me ne hanno offerti 15. Anzi, nemmeno: un giocatore che giocava in Cina, e per me uno che gioca in Cina ha dimenticato come si gioca in Italia ed Europa. Se non mi portano 30 milioni entro lunedì, diventano 40".



SARRI - “Chelsea? Non l'ho sentito, sapete il mio ritornello 'Marina, Marina, Marina…' Sarri vuole portarsi Albiol al Chelsea? Siete sicuri che Sarri finirà al Chelsea? Chi vivrà vedrà…".