Ancelotti: «Vado in vacanza, poi sarò pronto per il Napoli»

Gracias a @televisa_deportes por brindarme la oportunidad de vivir este Mundial tan de cerca. Ha sido un placer! Ahora un pequeño descanso y pronto a trabajar con @officialsscnapoli Many thanks to Televisa Deportes for giving me the opportunity to experience this World Cup first hand. It has been a great pleasure! Now a few short days off and ready to get back doing what I love most, working with Napoli.

