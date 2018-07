Napoli, la presentazione delle maglie ufficiali

DIMARO-FOLGARIDA (Trento) - Con un video sui propri canali social il Napoli ha lanciato la nuova maglia per la stagione 2018/2019. Tra le novità delle divise Kappa il tema animalier. Sullo sfondo delle maglie azzurre, infatti, si intravede la testa di una pantera.

Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2018/2019

14.20 - STORE PRESO D'ASSALTO

Il sito del Napoli è stato preso d'assalto, così come il temporary store presente a Dimaro all'esterno dello stadio in cui il Napoli sta svolgendo il ritiro estivo. Alle 14, puntuali, le nuove divise erano già in vendita.

14.14 - La maglia Kombat 2019: ecco il prezzo

Sullo store del Napoli la maglia gara home viene venduta al prezzo di 89 euro

14.04 - Ecco una seconda immagine della nuova maglia Kombat

14.00 - Ecco il primo promo per la Kombat 2019