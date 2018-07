Younes, il "figliol prodigo": «Felice con Ancelotti al Napoli»

NAPOLI - Dopo Simone Verdi il Napoli accoglie un altro "figliol prodigo". E se l'ex Bologna - che a gennaio aveva rifiutato di lasciare l'Emilia per accasarsi all'ombra del Vesuvio rimandando la nuova avventura di qualche mese - sta ora convincendo staff e tifosi nel ritiro di Dimaro, ancora non può farlo Younes che sta ancora lavorando per recuperare dall'infortunio al tendine d'achille. La cosa più importante però è che la telenovela sulla sua permanenza al Napoli si è finalmente chiusa, dopo che l'esterno offensivo tedesco di origine libanese ex Ajax aveva rifiutato la destinazione partenopea nonostante fosse già stato bloccato da tempo (preso a parametro zero) e avesse firmato un contratto. A fine marzo il quotidiano olandese 'De Telegraaf' aveva rivelato che dietro al rifiuto non c'erano motivi familiari, come inizialmente paventato, ma lo shock provocato dalla visita in una città definita «povera e poco sviluppata» e da un da un faccia a faccia avuto con presunti camorristi a gennaio.

Happy to be in Italy now. Had some good converations with my new coach and the club @sscnapoli this week. My rehab is going well and I hope I can return on the pitch as soon as possible ? pic.twitter.com/gV2WF7ZWHb