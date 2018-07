Ancelotti allontana Cavani: «Solo voci, ho già un Napoli fantastico»

DIMARO - Carlo Ancelotti ha già la Lazio nel mirino e non mostra alcun timore in vista del debutto in Serie A sul campo dei biancocelesti. «Ci sono 38 gare da affrontare e incontreremo tutte le squadre due volte tra andata e ritorno, quello che è sicuro è che il Napoli sarà pronto per la prima partita». Il tecnico emiliano fa poi un primo bilancio della sua nuova avventura: «Intorno alla mia figura ci sono grandi aspettative e questo è normale, ma ho trovato un grande ambiente e non parlo solo dei giocatori ma di tutte le persone che lavorano per il club, persone capaci riuscite a costruire un ambiente familiare e in cui si lavora bene. Finora mi sono divertito e quando mi diverto sono pericoloso». Si passa poi al calciomercato: «Cavani? Sono voci e chiuso il mercato ricomincreranno in vista di quello di gennaio gennaio. Qui ho dei calciatori fantastici qui e gli altri non mi interessano. Terzino e secondo portiere? Con la società stiamo valutando insieme alcune situazioni ma non c'è urgenza. Se ci sarà qualcosa da fare prima del 18 agosto lo faremo con calma e serenità».

