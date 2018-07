Meret, l’agente: «Sarà pronto per la prima di Serie A»

NAPOLI - Alex Meret potrebbe essere già in campo contro la Lazio. Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli, ai microfoni di Radio Crc, nella trasmissione "Si Gonfia la rete", mostra tutto il suo ottimismo dopo l'infortunio: «Quando Meret sarà disponibile? Tecnicamente alla prima di campionato potrebbe essere già disponibile per cui è stato un infortunio brutto, ma meno lungo del previsto. Anche col gesso si è allenato, ha fatto terapie e con tutte queste nuove tecniche diciamo che ha perso solo 15 giorni. Sarà Ancelotti a decidere se suo debutto avverrà in Lazio-Napoli o più avanti anche perché noi abbiamo scelto Napoli per un progetto ad ampio raggio per cui di certo lo ammireremo per molte partite». (in collaborazione con Italpress)