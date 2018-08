Borussia Dortmund-Napoli 1-3: Ancelotti si riscatta

SAN GALLO (SVIZZERA) - Tutto un altro Napoli. La squadra di Ancelotti, in campo con la nuova maglia nera, riscatta il brutto ko di sabato scorso con il Liverpool e vince la seconda amichevole di prestigio di questo precampionato: 3-1 al Borussia Dortmund a San Gallo, in Svizzera. Un successo costruito soprattutto nel primo tempo quando un Napoli pimpante (sette i cambi di Ancelotti nella formazione iniziale rispetto a Dublino) ha avuto un netto predominio territoriale ed è riuscito a sbloccare con un capolavoro di Milik e poi a trovare il raddoppio con un colpo di testa su calcio d’angolo di Maksimovic. Il Borussia, in campo senza molti titolari, ha cercato di reagire senza fortuna fino a quando, dopo i sette cambi operati a metà ripresa da Ancelotti, è riuscito a sfruttare una delle poche indecisioni della difesa azzurra e ha accorciato con Philipp. Nel finale poi il tris che ha chiuso la sfida di Callejon dopo una bella iniziativa di Fabian Ruiz. Sabato a Wolfsburg l’ultima amichevole estiva prima del debutto in campionato sabato 18 all’Olimpico con la Lazio.

BORUSSIA DORTMUND-NAPOLI 1-3: 7' Milik (N), 29' Maksimovic (N), 65' Philipp (B), 91' Callejon (N)

Borussia Dortmund-Napoli 1-3: a segno Milik, Maksimovic e Callejon

Rivivi la partita con la nostra diretta testuale.

91' TRIS DEL NAPOLI: CALLEJON!

In pieno recupero il Napoli trova anche il terzo gol: discesa sulla sinistra di Fabian Ruiz, cross arretrato rasoterra e sinistro vincente di Callejon: 3-1!

88' PULISIC FERMATO DA KARNEZIS

Grande risposta del portiere azzurro sulla conclusione ravvicinata di Pulisic

86' INSIGNE, CHE OCCASIONE!

Il Napoli ancora vicino al tris con un destro da fuori di Insigne che sfiora il palo alla destra del portiere.

82' FABIAN RUIZ PER CHIRICHES

Entra Fabian Ruiz al posto di Chiriches, in difesa a destra arretra Grassi.

77' KARNEZIS ATTENTO

Non si fa sorprendere da una conclusione di Schmelzer il portiere del Napoli Karnezis che respinge a mani aperte

69' OCCASIONE PER CALLEJON

Occasione per il tris per il Napoli: Callejon di destro costringe Burki a rifugiarsi in angolo.

65' ACCORCIA IL BORUSSIA: 2-1

Con la difesa tutta nuova accorcia subito le distanze il Borussia, con Philipp bravo ad approfittare di una ribattuta e a beffare Karnezis da pochi passi.

63' SETTE CAMBI NEL NAPOLI

Fuori Hysaj, Milik, Verdi, Maksimovic, Mario Rui, Diawara e Ounas: entrano Albiol, Callejon, Hamsik, Koulibaly, Luperto, Insigne e Inglese. In difesa Chiriches va a fare l'esterno destro, con Luperto terzino sinistro e la coppia centrale Albiol-Koulibaly. La nuova formazione azzurra è: Karnezis; Chiriches, Albiol, Koulibaly, Luperto; Rog, Hamsik, Grassi; Callejón, Inglese, Insigne

62' KARNEZIS BLOCCA SU SANCHO

Tiro dal limite, Karnezis si salva a terra.

53' PUNIZIONE DI VERDI: ALTA

Ci prova su punizione dal limite Verdi: il destro si spegne alto sulla traversa

46' VIA ALLA RIPRESA

Si riparte a San Gallo. Nel Napoli entra Grassi al posto di Allan.

FINE PRIMO TEMPO

Si conclude 2-0 il primo tempo fra Napoli e Borussia. Tutto un altro Napoli rispetto a quello visto con il Liverpool. Attento in difesa, ordinato a centrocampo e pimpante in attacco dove, oltre a un buon Milik, hanno giocato bene anche Verdi e Ounas.

41' DIAWARA CONCLUDE A LATO

Tenta di pescare il jolly dalla distanza Diawara, ma la palla finisce a lato

36' PUNIZIONE IN AREA PERICOLOSA

Una punizione calciata dal Borussia attraversa tutta l'area del Napoli mettendo paura a Karnezis: sulla palla non riesce a intervenire nessuno.

29' RADDOPPIO DEL NAPOLI: MAKSIMOVIC!

Il Napoli raddoppia: calcio d'angolo di Verdi, in area svetta su tutti Maksimovic e insacca alle spalle di Burki: 2-0!

27' ANCORA KARNEZIS PROTAGONISTA

Bellissima parata a terra di Karnezis, che si salva in angolo sulla battuta da pochi passi di Philipp

24' KARNEZIS SALVA SU SAHIN

Buona risposta di Karnezis sulla conclusione dalla distanza di Sahin.

21' PUNIZIONE ALTA DEL BORUSSIA

Schmelzer su punizione non crea problema a Karnezis: palla alta sulla traversa.

15' ROG CI PROVA DA FUORI

Conclusione dalla distanza di Rog, ma la palla (colpita dai 25 metri) finisce alta sulla traversa.

13' TRAVERSA DEL BORUSSIA DORTMUND!

Dahoud sfiora il pareggio: dopo una palla persa da Rog davanti all'area di rigore, il centrocampista del Borussia ci prova di destro mandando la palla a colpire la traversa alle spalle di Karnezis.

10' CANTANO SUGLI SPALTI I TIFOSI DEL NAPOLI

Dopo il gol del vantaggio azzurro si sentono forti i cori dei tifosi partenopei in tribuna: «Abbiamo un sogno nel cuore...»

7' NAPOLI IN VANTAGGIO: EUROGOL DI MILIK!

Il Napoli sblocca il risultato dopo sette minuti: palla recuperata dopo un pressing alto e magnifica esecuzione con un sinistro a giro dal limite di Milik, che non lascia scampo al portiere del Borussia Dortmund.

6' PULISIC PERICOLOSO

Altra fiammata del Borussia, con una conclusione al lato di Pulisic.

5' PRESSA MOLTO ALTO IL NAPOLI

Nella prima fase della partita il Napoli sta pressando molto alto, complicando le uscite dalle retrovie del Borussia.

3' PRIMA CONCLUSIONE DEL BORUSSIA

La prima opportunità è del Borussia che ci prova dal limite, Chiriches devia facilitando l'intervento di Karnezis.

1' SI PARTE A SAN GALLO: 0-0

Il Napoli in maglia, pantaloncini e calzettoni neri, il Borussia in completo giallo

19.15 Le squadre in campo per il riscaldamento a San Gallo. Il Napoli in campo con una novità, la maglia nera.



FORMAZIONI INIZIALI

BORUSSIA DORTMUND (4-2- 3-1): Bürki, Piszczek, Toprak, Schmelzer, Diallo, Sahin, Götze, Dahoud, Pulisic, Philipp, Sancho. All.: Favre

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Chiriches, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Diawara, Rog; Verdi, Ounas; Milik. All.: Ancelotti.