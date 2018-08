Wolfsburg-Napoli in diretta: formazioni ufficiali e dove vederla

ROMA - Cosa volete che nasconda un’amichevole, se non le verità più inconfessabili del calcio? E un allenamento, tranquilli, contiene in sé indicazioni e indizi utili a un allenatore per capire: Wolfsburg è la frontiera, perché dopo c’è subito il campionato, la Lazio, lo stress da prestazione, gli umori che sbalzano ad ogni traversone e stavolta si fa ancora più sul serio, mettendoci dentro a quest’ora e mezza le proprie idee di calcio o anche le ipotesi, una squadra che somigli a quella che sta rinchiusa nella testa. Si chiamano esperimenti, magari sono ben altro: perché quando Zielinski compare, dopo tre giorni di sedute ricche, si riconosce proprio il centrocampo che Ancelotti ha individuato come quello ideale: il polacco sul centro-sinistra, Hamsik in regia e quell’altro corazziere di Fabian Ruiz sul centro destra. E’ la sintesi di un calcio tecnico e muscolare, da combinare in fretta, per presentarsi sabato all’Olimpico con tracce da seguire.

WOLFSBURG-NAPOLI ORE 19.30

FORMAZIONI UFFICIALI

WOLFSBURG (4-5-1):Casteels; Verhaegh, Brooks, Knoche, William; Brekalo, Guilavogui, Malli, Arnold, Steffen; Ginczek. All. Labbadia

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

ARBITRO: Ittrich

Guardalinee: Kohn-Oldhafer

DOVE VEDERLA - L'amichevole tra il Wolfsburg e il Napoli stasera sarà disponibile su Timvision, così si potrà seguire la partita direttamente su smartphone grazie all’offerta esclusiva di Tim che propone i match della squadra di Ancelotti. La diretta, oltre che su smartphone e tablet in mobilità senza consumare giga (per i clienti Tim), sarà trasmesse anche sulla tv di casa e smart tv compatibili. Ogni evento costa 3,99 da telefonino e tablet, e 9,99 da Tv.