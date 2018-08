Napoli, Ancelotti: «Il ko mi preoccupa»

WOLFSBURG (Germania) - «Preoccupato? Sì, dobbiamo essere preoccupati perché la preoccupazione ti fa dare qualcosa in più. Probabilmente eravamo un po' rilassati e abbiamo fatto una brutta partita». Carlo Ancelotti commenta così il brutto ko (3-1) con il Wolfsburg, il secondo del mini tour europeo che ha visto il Napoli perdere anche con il Liverpool (5-0), ma vincere con il Borussia Dortmund (3-1). «Dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo attaccato meglio, ma difeso peggio - continua il tecnico a Sky Sport24 -. In questo momento facciamo fatica a pressare alto e credo che a questo punto convenga abbassare la linea ed essere più compatti dietro. Oggi, insomma, c'è stato un problema di equilibrio». Ancelotti ha schierato dal 1' Zielinski, Hamsik e Fabian Ruiz, un centrocampo di qualità. «io mi immagino un Napoli completo. Il possesso è migliorato, ma è peggiorato l'aspetto difensivo». Napoli, a Wolfsburg debutta la maglia grigia

COSA VA, COSA NON VA - «Mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori negli allenamenti, è un gruppo serio e sano - continua Ancelotti tracciando un bilancio del suo primo mese in azzurro -. Cosa non mi è piaciuto sono queste due partite, potevamo farle meglio. Ci siamo preparati bene, certi cambiamenti tattici rispetto all'anno scorso ancora li dobbiamo oliare. Dobbiamo provare e riprovare. Mertens e Milik? La mia intenzione non è quella di far giocare Dries come ala, ma vicino ad Arek: i due hanno combinato bene. Cosa mi aspetto dalla stagione? Faremo il massimo delle nostre possibilità. Io voglio dare il mio contributo e la mia esperienza per far sì che i giocatori esprimino al massimo le loro possibilità. Nonostante queste sconfitte ci faremo trovare pronti per l'inizio del campionato».