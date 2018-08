Ancelotti: «Spero di portare il Napoli sul gradino più alto del campionato»

MILANO - Il neo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si racconta in un’intervista esclusiva su DAZN, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming live e on demand nella giornata di domani. Di seguito un estratto delle dichiarazioni più rilevanti dell’allenatore, che nel corso della sua carriera ha vinto il massimo campionato in 4 Paesi (Italia, Spagna, Germania e Francia) conquistando 3 UEFA Champions League e 2 Coppe del Mondo per Club. Nell’intervista, tra gli altri temi, ha parlato del suo sbarco a Napoli e dell’attuale allenatore del Milan Gennaro Gattuso.



LA SCELTA - Sulla sua nuova esperienza a Napoli, ha dichiarato: "Il fatto di venire a Napoli era prima di tutto il fatto di voler tornare in Italia e parlare italiano. In secondo luogo mi ha convinto il progetto della società. La squadra ha tanta qualità, non ha raggiunto il gradino più alto, ma vi è molto vicina. Spero con le mie capacità di riuscire a portarla sul gradino più alto".



MILAN - Sull’attuale allenatore del Milan Gennaro Gattuso, ha invece commentato: "A livello caratteriale è sempre lo stesso. Lo si capisce da come gioca la sua squadra: attenta, ben organizzata, compatta, aggressiva; come era il Gattuso giocatore. Me lo immaginavo allenatore? Per certi versi sì e per altri no, quello che portano avanti tutti quelli che fanno questo mestiere è la passione, e lui attraverso la passione è riuscito a costruire una grande carriera".



L'INTERVISTA - L'intervista integrale - al cui interno sono presenti queste due anticipazioni - sarà disponibile domani su DAZN, alla vigilia del big match di sabato sera (ore 20.30) tra Napoli e Milan, in esclusiva su DAZN, che vedrà l’allenatore nato a Reggiolo affrontare i rossoneri per la prima volta da avversario in un match ufficiale.

